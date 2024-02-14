شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: رأس مال المزارعين فى الفترة من 15 فبراير حتى 15 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن الفترة من 15 فبراير وحتي 15 مارس هي سرة الموسم الزراعي ورأس مال المزارعين طول السنة، لكنها فترة يعاندها مناخ متمرد متردد.

أضاف فهيم أنه من المتوقع أن تسود حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة في صورة امطار متفرقة متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض كبير فى الحرارة وسرعات رياح عالية.

وأضاف فهيم أن الحالة تشمل مناطق الوجه البحري والساحل الشمالي وسيناء وشمال الصعيد وحتى المنيا جنوباً.

وأوضح فهيم: نحن في أيام العشرة السلف من طوبة لأمشير " أمشير استلف 10 أيام من طوبة متقلبة مناخيا اهمها البرد ليلا"، و فعليا دخلنا فى مرحلة مناخية مميزة ببعض الظروف.

وأضاف فهيم أن الفترة الحالية لها بعض الخصائص أهمها زيادة الفرق بين درجات الحرارة بالنهار عن الليل او الفرق بين درجة حرارة الأيام و زيادة حدة التقلبات المفاجئة في المناخ وخاصة درجات الحرارة من دافيء الي شديد البرودة وأيضا زيادة الرطوبة الجوية وخاصة صباحاً وانخفاضها بعد الضهر ثم زيادتها ليلاً مع تذبذبات فى سرعات الرياح واللى احيانا محملة بالاتربة والرمال الدقيقة .