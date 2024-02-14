شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر العلوم للفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية.. تعرف على توزيع الدروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- الوحدة الأولى التفاعلات الكيميائية- الدروس الأول التفاعلات الكيميائية - الدرس الثاني سرعة التفاعلات الكيميائية.

- الوحدة الثانية الطاقة والكهرباء والنشاط الإشعاعى - الدرس الأول الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربائي - الدرس الثاني التيار الكهربائي والأعمدة الكهربائية - الدرس الثالث النشاط الإشعاعى والطاقة النووية.

- الوحدة الثالثة: الجينات والوراثة المبادئ الأساسية للوراثة.

- الوحدة الرابعة: التنظيم الهرمونى فى الإنسان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن توزيع هذه الدروس خلال الفترة من 10 فبراير الجارى حتى 27 أبريل المقبل، وتتم المراجعة على الدروس والموضوعات خلال مايو المقبل قبل امتحانات نهاية العام الدراسى.

وانتظم قرابة 25 مليون طالب فى مدارسهم في النصف الثاني من العام الدراسي 2023 - 2024، بعد إجراء عدة خطوات لضمان جودة التعليم والتأكد من صلاحية جميع مرافق المدارس، مشددة على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مؤكدة على استمرار عملية رصد وتسجيل غياب الطلاب يوميا والتنبيه المشدد عليهم بعدم الغياب.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت على موقعها الإلكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى، وذلك عبر الرابط التالي:

‏https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.