شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تكشف نسب تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة النقل نسب تنفيذ محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط، حيث نشرت الوزارة فيديو يوضح الأعمال الجارية بالميناء، ويتم تنفيذ المحطة بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3,5 مليون حاوية مكافئة، بتكلفة 4.495 مليار جنيه، كما تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه، وتطوير الحاجز الشرقى للميناء بإضافة طول 1420 مترا، وجارى إنشاء الحاجز الغربى، بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2.5 مليار جنيه.

وقطعت وزارة النقل المصرية شوطا طويلا لتطوير الموانئ البحرية، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاستفادة من موقع مصر الجغرافى الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحى عالمى فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعى لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كل تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة، على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات.

ومن هذا المنطلق قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات ( ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر العريش – طابا ).

وتم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) متر وأهمها موانئ برنيس / سفاجا/ السخنة / الأدبية / نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش / بورسعيد / دمياط / أبو قير / الإسكندرية/ جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي 100 كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.