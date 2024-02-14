شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب "المشروعات والتشييد" بهندسة المطرية ينفذون مشروعا عن النمذجة المعلوماتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق طلاب برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام بكلية الهندسة بالمطرية، برعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عمرو عبد الهادي عميد الكلية، مشروع متقدم في مجال إدارة المشروعات لتطبيق تكنولوجيا النمذجة المعلوماتية للبناء (BIM) في مشروعات التشييد والبناء.

هذا المشروع جاء ليؤكد على أهمية BIM كأداة ثورية في تحسين عمليات التصميم، التنفيذ، والصيانة ضمن القطاع ويتمثل الهدف الأساسي من المشروع في تسليط الضوء على دورة مستندات BIM وكيفية تفاعلها وتأثيرها على مختلف مراحل المشروعات، من الفكرة الأولية وحتى الإنجاز وما بعده.

وتأتي فكرة تكنولوجيا BIM، التي تعد أكثر من مجرد أداة تصميم ثلاثية الأبعاد، توفر نموذج رقمي يمكن استخدامه لاتخاذ قرارات مستنيرة عبر كافة مراحل المشروع.

هذه النماذج تشتمل على بيانات دقيقة ومفصلة تتعلق بالعناصر الإنشائية، مما يسمح بالتحليل والمحاكاة الفعالة للأداء الإنشائي والبيئي للمشروع، ومن خلال دمج BIM في إدارة المشروعات، يمكن تحقيق التكامل والتنسيق الفعال بين الفرق المختلفة، من مهندسين، معماريين، ومقاولين، لضمان الدقة وتقليل الأخطاء والتكرار في العمل، كما يسهل عملية التواصل وتبادل المعلومات بين جميع أطراف المشروع، ويعزز من كفاءة العمل ويقلل من النفايات والتكاليف.

ومن جانبه أثنى الدكتور عادل السمادوني أستاذ إدارة التشييد بكلية الهندسة بالمطرية وأحد مؤسسي علم أداره المشروعات بمصر ورئيس اللجنة الدائمة للكود المصري لإدارة مشروعات التشييد واللجنة الاستشارية بنقابة المهندسين المصرية علي مشاريع التخرج ومدى كفاءة المشاريع المقدمة من الطلاب باستخدام تكنولوجيا BIM والتي تعد أهم المجالات حاليا علي مستوى العالم.

كما أكد الدكتور محمد حلمي منسق البرنامج أن مشاريع التخرج لهذا الفصل الدراسي ركزت علي المشاريع المبتكرة في تكنولوجيا BIM وكذلك مشاريع تهدف إلى التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بالإضافة إلى مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة مثل محور زايد.

وتمثلت لجنة الحكم والمناقشة في مشروع تخرج برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام من كل من الدكتور عادل السمادوني أستاذ إدارة التشييد بكلية الهندسة بالمطرية، الدكتور محمد كريم رئيس قطاع المشروعات بمحرم باخوم، أستاذ مساعد دكتور أحمد إيهاب بجامعة بدر، الدكتور محمد طنطاوي هندسة المطرية، الدكتور صلاح عمران هندسة المطرية وعضو الكود المصري BIM، الدكتور محمد حلمي عجمي أستاذ مساعد ومنسق برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام.