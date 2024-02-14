شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: استمرار دخول شاحنات المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن الشاحنات المحملة بالمساعدات ضمن قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي "مسافة السكة" لدعم أشقائنا في فلسطين والتي تحركت ظهر أمس من القاهرة وصلت مساء أمس الى معبر رفح ومع ساعات الصباح الأولى اليوم توالى دخول عدد من الشاحنات الى المعبر بشكل فعلي.

وأوضح هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير أن مشاركة المؤسسة هذه المرة تتضمن 2 سيارة اسعاف حديثة مجهزة و50 سرير طبى و4 اجهزة تنفس صناعي و400 طن مساعدات متنوعة ما بين مساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطاطين الشتاء وملابس محملة على 21 شاحنة كبيرة لافتا إلى أن فريق من كوادر المؤسسة وعدد من المتطوعين يصاحبون القافلة سواء فى مرحلة تجمعها الأولى على طريق مصر اسماعيلية الصحراوي او طوال رحلتها وحتى دخولها من المعبر إلى الجانب الفلسطيني مؤكدا أن المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة بفاعلية فى كل أنشطة التحالف سواء الداعمة للشرائح الاولى بالرعاية داخل الجمهورية أو التي تستهدف دعم الاشقاء خارج مصر مؤكدا أن صناع الخير واستمرار لمشاركتها فى قوافل التحالف مسافة السكة لدعم الأشقاء فى قطاع غزة التي ينتهي الإعداد من إطلاقها والبدء فى تحركها صوب معبر رفح خلال الساعات القادمة تشارك هذه المرة بطيف واسع من أشكال الدعم التي يحتاجها القطاع بشكل ملح وعلى راس قائمة المساعدات التى تقدمها صناع الخير هذه المرة سيارتى إسعاف حديثتين وجاهزتين للاستخدام بمجرد دخولها القطاع.

وأضاف "عبدالفتاح "ان المساعدات من صناع الخير تم الأخذ فى الحسبان عند تجهيزها طبيعة الاحتياجات والأولويات التى تلزم الاشقاء فى قطاع غزة بشكل ملح الان وتناسب الظروف الاستثنائية التى يعيشونها ومنها اكثر من 300 طن مساعدات غذائية تنوعت بين معلبات بالدرجة الاولى ودقيق وغيرها من المواد الغذائية الضرورية التى يسهل استخدمها كذلك شملت المساعدات اجهزة طبية وادوية فضلا عن بطاطين الشتاء والملابس لافتا الى ان المؤسسة شاركت فى كل قوافل مسافة السكة التى نظمها التحالف لدعم أشقائنا فى قطاع غزة ولم تتغيب عن قافلة واحدة حتى اليوم حيث شاركت بعدد 30 شاحنة مساعدات بحمولة اجمالية 450 طن تنوعت ما بين 300 طن مساعدات غذائية و150 طن مساعدات طبية وبطاطين وملابس.