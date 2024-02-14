شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يستقبل عددا من طلاب جامعة بنى سويف بالتعاون مع الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مرصد الأزهر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ندوة لعدد من طلاب جامعة بنى سويف، بهدف توعيتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التى تبثُّها التنظيمات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، يأتى ذلك استنادًا إلى التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف لتنفيذ برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب".

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وعقد المرصد خلال اليوم محاضرتين، تم خلالهما الاستماع إلى آراء الطلاب والرد على استفساراتهم عقب مناقشة عدة موضوعات من بينها التطرف والعوامل المؤدية إليه واستراتيجيات التنظيمات المتطرفة فى استقطاب الشباب، وكذلك خطر الانسياق وراء الشائعات الموجودة باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعى، علاوة على أهمية القيم الإنسانية والاجتماعية ودور الشباب في ترسيخها في المجتمع، انطلاقًا من كون قيم مثل المواطنة والانتماء والتعايش وقبول الآخر في إطار من التسامح تعد جزءًا لا يتجزأ من الرواية المضادة للخطاب الإعلامى للتنظيمات المتطرفة.

وألقى المحاضرة الأولى الدكتور حمادة شعبان، المشرف على وحدة الرصد باللغة التركية بالمرصد، بينما حاضر في الثانية الأستاذ محمد عبودة الباحث بمرصد الأزهر.

جدير بالذكر أن فعاليات برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب"، الذى ينفذه مرصد الأزهر بالتعاون مع وزارة الشباب المصرية، انطلقت في 21 مارس 2021، واستقبل فيها المرصد حتى الآن أبناء أكثر من 20 جامعة مصرية.