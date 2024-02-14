شكرا لقرائتكم خبر عن "قطر للصحافة" يجدد رفض التهجير القسرى لأهالى غزة ويشيد بموقف نقابة الصحفيين المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد المركز القطرى للصحافة إدانته جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، ورفضه التهجير القسرى لأهالى القطاع، مشيداً فى بيان له بموقف نقابة الصحفيين المصرية الداعم للقضية الفلسطينية.

وأثني المركز فى بيانه على موقف نقابة الصحفيين الذي أعلنته في بيانها الرافض لتهديدات السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في رفح، ويؤكد المركز على وقوفه بوجه مخطط الإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع المركز في البيان : يثمن المركز القطري للصحافة موقف نقابة الصحفيين المصريين الداعم لعدالة القضية الفلسطينية ورفضها في البيان لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل ومساعيها المستمرة للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمه في غزّة وإلزامها بوقف عملياتها العسكرية ضد المدنيين في غزّة ورفح، وذلك من خلال مطالبة بيان النقابة بـ "طرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير المصري، وإلغاء الاتفاقية مع الكيان الصهيوني، واعتبارها كأنها لم تكن كرد على أى عدوان يمس الحدود أو يهدد الأمن المصري بالإضافة إلى دعوة النقابة إلى "تجريم كل أشكال التطبيع، أو التعاون مع الكيان الصهيوني".

ودعا المركز القطري للصحافة جميع الصحفيين إلى الاستمرار في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني عبر جميع وسائل الإعلام وتوحيد الجهود فيما بينهم لمواجهة التضليل الإعلامي الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية لتبرير جرائمها ومخططاتها العنصرية الإجرامية ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة ورفح.