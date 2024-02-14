شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة معرض لـ"أهلا رمضان" فى شارع المطار بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وتنطلق معارض"أهلًا رمضان" في محافظة الجيزة، حيث من المخطط إقامة 10 معارض لـ"أهلًا رمضان" لتغطية أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

ومن المقرر إقامة أحد معارض"أهلا رمضان" في محافظة الجيزة، بشارع المطار بحي إمبابة، وذلك على مساحة 500 متر؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن ومستلزمات شهر رمضان بأسعار مخفضة وتخفيضات جيدة؛ لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتستهدف المحافظة التوسع في إقامة شوادر ومعارض سلعية في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية؛ لتغطية كافة قطاعات المحافظة والوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين، حيث تتيح معارض "أهلا رمضان" ولمدة شهر احتياجات المواطنين من كافة المواد الغذائية والسلع التموينية كالسكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة لتحقيق الإنضباط بالأسواق، مشيرًا إلى إنشاء عددًا من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.