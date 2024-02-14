شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تبرز حجم الأعمال بمشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت وزارة النقل الضوء على حجم العمل الضخم الذي يتم في مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع "السخنة / العلمين/ مطروح"، والذى تنفذه شركات مصرية.

ونشرت الوزارة صورا توضح نسب التنفيذ وأعمال شق الصحراء والجبال لإنشاء مسار القطار من العين السخنة حتى مطروح مرورا بالإسكندرية.

وشهدت أعمال إنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع "العين السخنة -العلمين – مطروح" تقدما كبيرا في نسب التنفيذ، حيث جارى تنفيذ 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالي 2000 كيلو متر، ضمن ممر السخنة /الإسكندرية اللوجيستي والذي يتكون من "ميناء السخنة – الخط الاول من شبكة القطار الكهربائي السريع – الميناء الجاف بالعاشر من رمضان – خط السكة الحديد " الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس" – ميناء الاسكندرية الكبير".

ويبلغ طول الخط الأول الممتد من "العين السخنة لاسكندرية والعلمين وينتهى بمطروح" 675 كم ، وعدد محطاته 23 محطة منها 10 محطات سريعة و13 محطة اقليمية، بينما يبلغ طول الخط الثاني من الشبكة "أكتوبر / أسوان / أبو سمبل" 1100 كيلو متر، أما الخط الثالث يربط مناطق البحر الأحمر ومحافظات الصعيد ، ويبدأ من محطة قنا ثم يتحرك شرقا من جبال البحر البحر الأحمر حتى يصل للغردقة وسفاجا وينتهى بميناء سفاجا بطول 225 كم وعدد محطاته 5 محطات، به 3 محطات للقطار السريع ومحطتين للقطارات الإقليمية، ومحطاته هي "قنا، شرق سوهاج، الغردقة، سهل حشيش، وسفاجا"، والخط الرابع "غرب بورسعيد - أبو قير الجديدة" بطول 250 كم، ويمر عبر 6 محافظات ويخدم 5 موانئ على البحر المتوسط.