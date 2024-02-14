شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف تفاصيل هامة عن الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن التهاب الشعب الهوائية هو عبارة عن تهيج مستمر في بطانة القصبات الهوائية وغالبا يكون بسبب التدخين.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، "قد يكون التهاب الشعب الهوائية حادًا أو مزمنا، والنوع الحاد هو الأكثر شيوعًا".

وتابعت وزارة الصحة والسكان: تتمثل أعراض المرض فى ظهور سعال يحتوي على مخاط وإفرازات ويمكن أن يتغير لونها وتتحسن خلال أسبوع إلى 10 أيام دون آثار دائمة وقد يستمر السعال لأسابيع.

ونصحت وزارة الصحة والسكان باستشارة الطبيب المختص عن الدواء المناسب لعلاج التهاب الشعب الهوائية.

وتابعت: هو أحد الأمراض التي تعرض المصاب لعدم القدرة علي التقاط أنفاسه بشكل جيد، ويرجع السبب قى ذلك إلى التعرض لعدوي تصيب الممرات الهوائية في الرئتين، ويتعرض المصاب للسعال والمخاط الشديد، ويصاب البعض بهذا الالتهاب عادة بعد التعرض لنزلة برد شديدة.