شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة شاحنات مساعدات جديدة تدخل من معبر رفح فى طريقها لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معبر رفح بين مصر وقطاع غزة اليوم الأربعاء، مرور دفعة مساعدات إنسانية تنقلها شاحنات مصرية فى طريقها من الجانب المصرى للجانب الفلسطيني.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح، انه تم صباح اليوم تسيير دفعة شاحنات مساعدات جارى تحريكها فى طريقها لقطاع غزة تحت إشراف الهلال الأحمر المصرى.

وشهد المعبر خلال الساعات القليلة السابقة، إدخال (4) شاحنات غاز طهى (2) شاحنة سولار، و(73) شاحنة مساعدات، (27) شاحنة قطاع خاص.

كما واصلت أطقم الهلال الاحمر المصرى بشمال سيناء تفريغ سفينة تنقل مساعدات لغزة قادمة من إندونيسيا.

أفادت بيانات حركة رصد استقبال ونقل المساعدات بمحافظة شمال سيناء، أن السفينة أبحرت فى وقت سابق بالميناء وتقوم الفرق المختصة بمواصلة نقل المساعدات، بتفريغها فى شاحنات وإعادة تجهيزها بمخازن العريش الخاصة باستقبال المساعدات ثم نقلها على شاحنات لتصل لغزة عن طريق معبر رفح، وتحمل السفينة 242 طنًا من المساعدات الطبية والإغاثية والأدوية والأغذية المخصصة لقطاع غزة.