شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرازيل يصل القاهرة فى جولة تشمل مصر وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، في زيارة رسمية للقاهرة يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين ويزور مقر جامعة الدول العربية، وذلك خلال جولة إفريقية تشمل مصر وإثيوبيا، فى الفترة من 14 إلى 18 فبراير لتعزيز الأجندة الدولية للبرازيل مع الدول الإفريقية، سعياً إلى توسيع التحالفات من خلال أجندة جنوبية مشتركة مؤيدة للعالمية.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار وصل رئيس البرازيل والوفد المرافق له وتم استقباله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.

وصرح أمين شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية البرازيلية، كارلوس سيرجيو سوبرال دوارتي، أن هناك تطابقا بين الأجندة الدولية للبرازيل وأجندة الدول الأفريقية.

وقال دوارتي: "إن المشاركة الأكبر للدول النامية في قرارات المنظمات الدولية تعد طموحًا مهمًا، ليس فقط للبرازيل، ولكن أيضًا للأفارقة، وللدول النامية بشكل عام، والأفارقة يشكلون كتلة مهمة من الأصوات والأصوات".

وعلى المستوى العالمي، تدعو البرازيل إلى إجراء إصلاحات في البنوك الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كوسيلة لزيادة تمثيل البلدان في العالم. الجنوب العالمي في هذه الفضاءات.

وأضاف داورتى أن هذه الرحلة ذات طبيعة سياسية أكثر وتعكس الأولويات التي أعطاها الرئيس لولا للسياسة الخارجية البرازيلية.