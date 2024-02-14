شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع منهج الدراسات للترم الثانى للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر
الصف الرابع الابتدائي
- منهج شهر فبراير المحور الثالث: المجتمع والثقافة
- الوحدة الأولى : السكان ونظام الحكم في بلدنا :-
- الدرس الأول : أنماط سكان بلدنا .
- الدرس الثاني : التراث الثقافي لسكان بلدنا .
- الدرس الثالث : نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا ...
- الدرس الرابع : نظام الحكم في بلدنا ..
- منهج شهر مارس 2024
- الوحدة الثانية : الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا :
- الدرس الأول : تراثنا العربي .
- الدرس الثاني : الأماكن التراثية في بلدنا
- الدرس الثالث : الأماكن السياحية والأثرية في بلدنا .
- الدرس الرابع : السياحة واقتصاد بلدنا .
- الدرس الخامس : مسئوليتنا نحو تراث بلدنا .
- هيئات مؤثرة في المجتمع المصري : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - منظمة اليونسكو .
- منهج شهر إبريل 2024 «المحور الرابع الحضارات والتواصل»
- الوحدة الثالثة : وسائل النقل والاتصال في بلدنا :
- الدرس الأول : تطور وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع .
- الدرس الثاني : أنواع وسائل النقل في حياتي .
- الدرس الثالث : قواعد واخلاقيات استخدام وسائل النقل .
- الدرس الرابع : تطور وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع .
- شخصيات مصرية مؤثرة : الملك خوفو - الملكة حتشبسوت.
الصف الخامس الابتدائي
- منهج شهر فبراير 2024 «المحور الثالث : الثقافة والمجتمع»
- الوحدة الأولى : سكان بلدنا وحياتهم الاجتماعية والدينية :
- الدرس الأول : نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا .
- الدرس الثاني : الهرم السكاني لمصر.
- الدرس الثالث : مشكلة الزيادة السكانية في بلدنا.
- الدرس الرابع : الحياة الاجتماعية في بلدنا بين الماضي والحاضر .
- الدرس الخامس : الحياة الدينية في بلدنا بين الماضي والحاضر.
- منهج شهر مارس 2024
- الوحدة الثانية : لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا :
- الدرس الأول : انتصارات بلدنا عبر العصور.
- الدرس الثاني : مصر في عصري البطالمة والرومان.
- الدرس الثالث : العمارة والفنون في بلدنا بين الماضي والحاضر .
- الدرس الرابع : العلوم والآداب في بلدنا بين الماضي والحاضر .
- شخصيات مصرية مؤثرة : الملك رمسيس الثاني - الرئيس الراحل : محمد أنور السادات .
منهج شهر إبريل «المحور الرابع : الحضارات والتواصل»:
- الوحدة الثالثة : علاقات مصر مع العالم بين الماضي والحاضر
- الدرس الأول : التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم .
- الدرس الثاني : التواصل العلمي والثقافي بين مصر والعالم.
- الدرس الثالث : التواصل الاقتصادي بين مصر ودول العالم.
- الدرس الرابع : البورصة المصرية .
- هيئات مؤثرة في المجتمع المصري : مكتبة الإسكندرية - المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) .
الصف السادس الابتدائي
- شهر فبراير2024 المحور الثالث : المجتمع والثقافة
- الوحدة الأولي : سكان وطنا العربي وتراثهم الثقافي :
- الدرس الأول : نمو وتوزيع السكان في وطنا العربي .
- الدرس الثاني : خصائص سكان وطننا العربي.
- الدرس الثالث : الحياة الاجتماعية في عصر الدولة الإسلامية ...
- شهر مارس 2024 الوحدة الثانية : احداث وشخصيات بارزة في التاريخ الإسلامي.
- الدرس الأول : الدولة الأموية .
- الدرس الثاني : الدولة العباسية .
- الدرس الثالث : مصر من الفتح العربي الإسلامي وحتى الدول المستقلة .
- الدرس الرابع : صلاح الدين الأيوبي وصد الخطر الصلبي .
الدرس الخامس : سيف الدين قطز وصد الخطر المغولي .
- شخصيات مؤثرة في الدولة الإسلامية : السيدة زبيدة بنت جعفر - العالمة مريم القبطية .
- شهر إبريل ٢٠٢٤ المحور الرابع : الحضارات والتواصل :
- الوحدة الثالثة : التراث الإسلامي والتواصل مع الحضارات الأخرى.
- الدرس الأول : الحياة السياسية والإدارية في عصر الدولة الإسلامية .
- الدرس الثاني : الحياة الاقتصادية في عصر الضارة الإسلامية .
- الدرس الثالث : الإنجازات العلمية والفنية في عصر الحضارة الإسلامية .
- الدرس الرابع : التكامل بين الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة هيئات مؤثرة في المجتمع العربي والإسلامي : الجامع الأزهر - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) .
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