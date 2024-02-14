شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع منهج الدراسات للترم الثانى للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة توزيع منهج الدراسات الاجتماعية المطور للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، خلال شهر فبراير ومارس وإبريل ويتم تخصيص شهر مايو للمراجعة. الصف الرابع الابتدائي - منهج شهر فبراير المحور الثالث: المجتمع والثقافة - الوحدة الأولى : السكان ونظام الحكم في بلدنا :- - الدرس الأول : أنماط سكان بلدنا . - الدرس الثاني : التراث الثقافي لسكان بلدنا . - الدرس الثالث : نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا ... - الدرس الرابع : نظام الحكم في بلدنا .. - منهج شهر مارس 2024 - الوحدة الثانية : الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا : - الدرس الأول : تراثنا العربي . - الدرس الثاني : الأماكن التراثية في بلدنا - الدرس الثالث : الأماكن السياحية والأثرية في بلدنا . - الدرس الرابع : السياحة واقتصاد بلدنا . - الدرس الخامس : مسئوليتنا نحو تراث بلدنا . - هيئات مؤثرة في المجتمع المصري : الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء - منظمة اليونسكو . - منهج شهر إبريل 2024 «المحور الرابع الحضارات والتواصل» - الوحدة الثالثة : وسائل النقل والاتصال في بلدنا : - الدرس الأول : تطور وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع . - الدرس الثاني : أنواع وسائل النقل في حياتي . - الدرس الثالث : قواعد واخلاقيات استخدام وسائل النقل . - الدرس الرابع : تطور وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع . - شخصيات مصرية مؤثرة : الملك خوفو - الملكة حتشبسوت. الصف الخامس الابتدائي - منهج شهر فبراير 2024 «المحور الثالث : الثقافة والمجتمع» - الوحدة الأولى : سكان بلدنا وحياتهم الاجتماعية والدينية : - الدرس الأول : نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا . - الدرس الثاني : الهرم السكاني لمصر. - الدرس الثالث : مشكلة الزيادة السكانية في بلدنا. - الدرس الرابع : الحياة الاجتماعية في بلدنا بين الماضي والحاضر . - الدرس الخامس : الحياة الدينية في بلدنا بين الماضي والحاضر. - منهج شهر مارس 2024 - الوحدة الثانية : لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا : - الدرس الأول : انتصارات بلدنا عبر العصور. - الدرس الثاني : مصر في عصري البطالمة والرومان. - الدرس الثالث : العمارة والفنون في بلدنا بين الماضي والحاضر . - الدرس الرابع : العلوم والآداب في بلدنا بين الماضي والحاضر . - شخصيات مصرية مؤثرة : الملك رمسيس الثاني - الرئيس الراحل : محمد أنور السادات . منهج شهر إبريل «المحور الرابع : الحضارات والتواصل»: - الوحدة الثالثة : علاقات مصر مع العالم بين الماضي والحاضر - الدرس الأول : التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم . - الدرس الثاني : التواصل العلمي والثقافي بين مصر والعالم. - الدرس الثالث : التواصل الاقتصادي بين مصر ودول العالم. - الدرس الرابع : البورصة المصرية . - هيئات مؤثرة في المجتمع المصري : مكتبة الإسكندرية - المركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) . الصف السادس الابتدائي - شهر فبراير2024 المحور الثالث : المجتمع والثقافة - الوحدة الأولي : سكان وطنا العربي وتراثهم الثقافي : - الدرس الأول : نمو وتوزيع السكان في وطنا العربي . - الدرس الثاني : خصائص سكان وطننا العربي. - الدرس الثالث : الحياة الاجتماعية في عصر الدولة الإسلامية ... - شهر مارس 2024 الوحدة الثانية : احداث وشخصيات بارزة في التاريخ الإسلامي. - الدرس الأول : الدولة الأموية . - الدرس الثاني : الدولة العباسية . - الدرس الثالث : مصر من الفتح العربي الإسلامي وحتى الدول المستقلة . - الدرس الرابع : صلاح الدين الأيوبي وصد الخطر الصلبي . الدرس الخامس : سيف الدين قطز وصد الخطر المغولي . - شخصيات مؤثرة في الدولة الإسلامية : السيدة زبيدة بنت جعفر - العالمة مريم القبطية . - شهر إبريل ٢٠٢٤ المحور الرابع : الحضارات والتواصل : - الوحدة الثالثة : التراث الإسلامي والتواصل مع الحضارات الأخرى. - الدرس الأول : الحياة السياسية والإدارية في عصر الدولة الإسلامية . - الدرس الثاني : الحياة الاقتصادية في عصر الضارة الإسلامية . - الدرس الثالث : الإنجازات العلمية والفنية في عصر الحضارة الإسلامية . - الدرس الرابع : التكامل بين الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة هيئات مؤثرة في المجتمع العربي والإسلامي : الجامع الأزهر - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو ) .

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