"إحنا مش عايزين نتغير".. مجدي الجلاد: السعودية ليست برميل نفط.. أشقاؤنا تقدموا ولديهم جذور وثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتقد الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، موجات الهجوم على العلاقات المصرية السعودية.

وقال الجلاد خلال برنامجه "لازم نفهم"، على صفحته الرسمية في "فيسبوك": البعض هاجم تكريم الفنانة المصرية الكبيرة نجاة الصغيرة في السعودية قائلا: "هما يكرموها ليه؟" وكأن السعودية أصبحت "هما واحنا"، بينما ملايين المصريين يعملون في السعودية ويتعلمون بها، وفي المقابل نجد نصف مليون مواطن سعودي يعيشون في مصر.

وهاجم الجلاد، الذين انتقدوا الإعلامي عمرو أديب لحصوله على الجنسية السعودية وكأنه خائن، مؤكدا أن مصر والسعودية شعب واحد ودم واحد، ودورنا كإعلاميين أن نقرب بين الأشقاء لا نباعد بينهم، لافتا إلى أن الفنان الكبير محمد هنيدي عندما حصل على الجنسية السعودية فإنه لم يرتكب جريمة.

وأضاف "الجلاد" : أنا شخصيا معي الجنسية السعودية لأني مؤمن أن الجنسية ليست بجواز السفر وإنما بإيمانك الداخلي أن هذا وطنك مثلما أن هذا أيضا وطنك".

واستطرد: عشت بين السعوديين عشرة أعوام وأحبهم كأنهم أهلي، ولماذا لا أحبهم، ولماذا لا أحب السعودية وهي دولة كبيرة لها تاريخ وتراث وإبداع ومثقفين ورموز ومفكرين كبار، متسائلا؛ متى سنتخلى عن الفكرة التقليدية التي اعتنقناها حول أن الخليج آبار بترول ودولارات؟!.

وواصل الجلاد: "لو حبيت أعد لك عدد الروائيين والمفكرين والأدباء السعوديين وأنا أعرفهم جيدا، سأحتاج ساعات، والسعودية ليست بئر بترول أو حفنة دولارات، وإنما هي أكبر من ذلك بكثير، وهي الدولة الأكثر استثمارا في مصر، وبيننا علاقات مصاهرة.

وتابع : مهما حدث من اختلافات في وجهات النظر بين مصر والمملكة، فإن الأيام تثبت أننا أمام دولتين كبيرتين لا يحدث بينهما قطيعة وسرعان ما تتحسن العلاقات مرة أخرى.

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