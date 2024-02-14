شكرا لقرائتكم خبر عن طرق الحصول على الكوبونات السلعية من وزارة التموين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كوبونات سلعية لإتاحتها بالمنافذ التابعة للوزارة خلال الأيام المقبلة ليقوم القادرين بشرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مجانا بالتوازي مع انطلاق معارض "أهلا رمضان" 2024 .





الخليج 365 ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية حصول المواطنين على الكوبونات السلعية .

توفر الوزارة كوبونات سلعية من خلال منافذ شركتي الجملة " العامة للجملة والمصرية للجملة " بمحافظات الوجه البحري والقبلي

منافذ شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بمحافظتي القاهرة والجيزة

منافذ الشركة المصرية للحوم والدواجن بمحافظة القاهرة

منافذ شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية بمحافظة الإسكندرية

ويستطيع المواطن أو أي جهة ترغب في شراء الكوبونات السلعية من منافذ وزارة التموين حيث يقوم القادرين بشرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مجانا

توفر الوزارة كوبونات سلعية بفئات تتراوح من 100 و150 و200 جنيه و250 و300 حتى 500 جنيه للكوبون الواحد

اشترطت وزارة التموين على من يريد شراء هذه الكوبونات وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بألا يستبدل الكوبون من منافذ الوزارة بنقود ولا يتم دفع أي مبالغ عند صرف السلع ولكن يتم صرف سلع بقيمة الكوبون .

يستخدم الكوبون مرة واحدة فقط لشراء "لحوم، دواجن، زيت، سكر، أرز، مكرونة، عدس، سمن، بيض" وفقا لقيمة الكوبون .