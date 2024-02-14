شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: قمة مصرية تركية بالقاهرة بين الرئيسين السيسى وأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان رئيس تركيا مصر اليوم. وصرح المستشار د.أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه من المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس أرودغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

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