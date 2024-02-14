شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط عصابة تروج العملات الأجنبية المزورة فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام 6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة والنصب على المواطنين راغبى شراء العملات الأجنبية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى وإتخاذهم من شقة ملك أحدهم كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (17700 دولار "مقلدين" - 98 ألف جنيه - 5 فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 8 قطع سلاح أبيض - بندقية صيد - أقراص مخدرة - كمية من المشغولات الذهبية - سيارة ملاكى "ملك أحدهم")، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة للتعاطى والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى وأضافوا بتحصلهم على العملات المقلدة من مالك مقهى مُقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، مُحبوس على ذمة قضية "تقليد عملة".