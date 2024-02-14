شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة أمنية.. ضبط قضايا إتجار فى الدولارات بقيمة 51 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة فى ضبط 41 قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 51 مليون جنيه.

جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.