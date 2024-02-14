شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى وثانية ثانوى.. تعرف على الموضوعات المقررة فى الكيمياء للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بداية ونهاية وخطة توزيع منهج الكيمياء للصفين الأول والثانى الثانوى العام ترم ثان، كالتالى:

- الصف الأول الثانوي العام: الباب الرابع الكيمياء الحرارية - الدرس الأول - المفاهيم الأساسية فى الكيمياء الحرارية المحتوى الحرارى والتغير فى المحتوى الحرارى القياسى والمحتوى الحرارى وطاقة الرابطة المعادلة الكيميائية الحرارية - الدرس الثانى: صور التغير فى المحتوى الحرارى والتغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الفيزائية والتغيرات الحرارية المصاحبة للتغيرات الكيميائية وقانون المجموع الجبرى الثابت للحرارة .

- الباب الخامس الكيمياء النووية " نواة الذرة والجسيمات الأونية ومكونات الذرة ووحدات الكتلة والطاقة والقوى النووية ومفهوم الكوارك - والنشاط الإشعاعى والتفاعلات النووية - المفاعل النووي - عمر النصف - التفاعلات النووية - الاستخدامات السلمية للاشعاع - الآثار الضارة للاشعاع.

- الصف الثاني الثانوي

- الباب الثالث «الروابط الكيميائية».

- الدرس الأول ويتضمن «الروابط وأشكال الجزئيات والاتحاد الكيميائي وأنواع الروابط الكيميائية والرابطة الايونية والتساهمية.

- الدرس الثاني ويتضمن المحتوي: النظريات المفسرة للرابطة التساهمية والربطة التناسقية.

- الدرس الثالث ويتضمن المحتوي: الربطة الهيدروجينية والربطة الفلزية.

- الباب الرابع «العناصر الممثلة»

- الدرس الأول ويتضمن المحتوي: عناصر الفئه 1A S، خواص عناصر المجموعة الأولي وأشهر مركبات الصوديوم .

- الدرس الثاني ويتضمن المحتوي: عناصر الفئه 5A، وخواص عناصر المجموعة الخامسة وأشهر عناصر المجموعة الخامسة النيتروجين والأهمية الاقتصادية لعناصر المجموعة الخامسة.

- تخصيص شهر مايو للمراجعة النهائية علي منهج الترم الثاني استعداداً لبدء امتحانات نهاية العام الدراسى .