شكرا لقرائتكم خبر عن المنتجات المتاحة على الكوبونات السلعية من وزارة التموين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير كوبونات سلعية بالمنافذ التابعة للوزارة ليقوم القادرين بشرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مجانا، بالتوازي مع انطلاق معارض "أهلا رمضان" 2024، وستطرح الكوبونات بفئات تتراوح من 100 و150 و200 و250 و300 جنيه حتى 500 جنيه للكوبون الواحد، ويمكن للمواطن شراء أى كمية ‏منها، ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية المحددة من قبل الوزارة.

ويستخدم الكوبون مرة واحدة فقط لشراء "لحوم، دواجن، زيت، سكر، أرز، مكرونة، عدس، سمن، بيض"، كما اشترطت الوزارة على من يريد شراء هذه الكوبونات وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بألا يستبدل الكوبون بنقود ولا يتم دفع أي مبالغ عند الصرف .