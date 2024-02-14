شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يصل القاهرة للقاء الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية لمصر هي الأولي منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار وصل الرئيس التركي والوفد المرافق له، وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية.

وتأتى الزيارة بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوي بين البلدين، خلال السنوات الماضية، والتى تتوج اليوم بعودة تطبيع العلاقات بين البلدين؛ حيث إن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسى وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة.

وكانت أعلنت الرئاسة التركية، يوم الأحد الماضي، أن أردوغان سيبحث في القاهرة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خاصة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.