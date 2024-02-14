شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف آليات التعامل مع المدمن بعد التعافى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إنه أثناء فترة التعافى من الإدمان من الممكن أن يشعر المدمن بلهفة للعودة للمواد المخدرة مرة أخرى.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: من الضروري مشاركة الفريق المختص بالعلاج للتدخل والمساعدة في تخطي هذه المرحلة حيث يمكن التواصل مع أطباء الصحة النفسية وعلاج الإدمان عن طريق الرقم 16328.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن نسبة زائري المنصة من الإناث بلغت 68% مقابل 32% من الذكور، مؤكدة أن زوار المنصة بينهم 22% من المتزوجين، مقارنة بـ 78% من غير المتزوجين.

وأكدت أن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، التي تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة، التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.