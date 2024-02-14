شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف آليات التعامل مع المدمن بعد التعافى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت وزارة الصحة والسكان: من الضروري مشاركة الفريق المختص بالعلاج للتدخل والمساعدة في تخطي هذه المرحلة حيث يمكن التواصل مع أطباء الصحة النفسية وعلاج الإدمان عن طريق الرقم 16328.
وأكدت أن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، التي تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة، التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
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