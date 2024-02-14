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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية..

‏- البصل بـ 18 جنيها.

- الطماطم بـ 10جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10 جنيهات .

- بطاطا بـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 16 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 18.5 جنيه.

- الكوسة بـ17 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 18.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون ب 23 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ35 جنيها.

الفراولة 28.5 جنيه

- جوافة بـ 25 جنيها.

- يوسفي بلدى 11.5 جنيه.

- الموز البلدى بـ 15جنيها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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