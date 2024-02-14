شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: صرف 7 مليارات و577 مليون و765 ألف جنيه إعانات خلال 11 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فى مؤتمرها العام بحضور 53 نقابة فرعية بجميع المحافظات، احصائيات الميزة التأمينية المنصرفة لأعضاء صندوق زمالة المعلمين منذ عام 2014 وحتى بداية 2024، للمعلمين على رأس العمل، والمعاشات، بما يصل إلى 2 مليون معلم، والتى ارتفعت لتصل إلى 42 ألف جنيه يحصل عليها المعلم عند خروجه للمعاش، والمبالغ المالية التي تم صرفها في كل عام للأعضاء والورثة والعجز الكلي والجزئي، وكذلك الإعانات المرضية والوفاة بحادث وقرض الزواج الحسن وقرض أبناء المعلمين والعمرة.

وكشف "الزناتي" أن إجمالي المبالغ المنصرفة للأعضاء والورثة والعجز الكلي والجزئي والاستقالات منذ عام 2014 وحتى عام 2023 بلغ 7 مليارات و577 مليون و765 ألف و386 جنيهاً.

بالإضافة إلى صرف مبالغ مالية أخرى للإعانات المرضية بإجمالي قدره 221 مليون و8 آلاف جنيهاً، وللوفاة بحادث بإجمالي قدره 4 مليون و910 ألف جنيهاً.

إلى جانب قرض الزواج الحسن فقد بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة في هذا الشأن حوالي 323 مليون و75 ألف جنيهاً، فضلاً عن قرض أبناء المعلمين الذي بلغت جملة المبالغ المنصرفة له 91 مليون و430 ألف جنيهاً، وتم صرف مبالغ للعمرة بإجمالي قدره 11 مليون و588 ألف و300 جنيهاً.

وأشار النقيب إلى أن هذه الأرقام تعكس الجهود المستمرة التي يبذلها صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق زمالة المعلمين" لتوفير المزايا التأمينية والدعم المالي لأعضائها، كما تعتبر هذه المزايا جزءًا هامًا من الخدمات التي يقدمها صندوق الزمالة لتحسين ظروف المعلمين على مستوى الجمهورية.

وفى نفس السياق ، كشف تقرير صادر عن النقابة العامة للمهن التعليمية عن المبالغ المنصرفة للمعاشات خلال الفترة من عام 2014 حتى دفعة يناير 2024.

ووفقًا للتقرير، بلغت مبالغ المعاشات المنصرفة للمعلمين في عام 2014 حوالي 371 مليون و670 ألف جنيه، وشهدت المعاشات ارتفاع تدريجي فى القيمة المالية لكل دفعة نتيجة زيادة عدد الخارجين للمعاش سنويا، حتى وصلت إلى 423 مليونا و806 آلاف و839 جنيهاً قيمة الدفعات الثلاث خلال عام 2023.

وتشير الأرقام المقدمة في التقرير إلى النمو المستمر في مبالغ المعاشات المنصرفة خلال الفترة المذكورة. وتعكس هذه الزيادة حجم الجهود المستمرة التي تبذلها النقابة، للوفاء بإلتزاماتها في تلبية احتياجات المعلمين المحالين للتقاعد .

كما أشار التقرير إلى وجود تحديات مالية في على مدار الأعوام العشرة السابقة، حيث تعاني النقابة من عجز مالي في تدبير دفعات المعاشات الخاصة بالمعلمين الذين يزيد عددهم عن 550 ألف معلم بالمعاش، ومع ذلك تعمل النقابة جاهدة لتوفير الأموال اللازمة وضمان استمرار صرف المعاشات بشكل منتظم، بل والسعي لتحقيق مزيد من التقدم فيما يتعلق بملف معاشات المعلمين.

يذكر أن المجلس الحالي للنقابة، قام بسداد دفعة المعاشات المستحقة في يناير من عام 2024 ، والتي بلغت 160 مليونا و742 ألفا و999 جنيهاً، وتعد هذه الدفعة جزءًا من الإجمالي الذي وصل إلى 4 مليارات و858 مليونا و843 ألفا و446 جنيهاً تم صرفها منذ يوليو 2014، وحتى يناير 2024.