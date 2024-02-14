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وزارة التعليم تحدد بداية ونهاية منهج الترم الثانى فى الأحياء لأولى وثانية ثانوي

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطة توزيع منهج الأحياء للصفين الأول والثانى الثانوى العام ترم ثان، كالتالى: -

- الباب الثالث توارث الصفات- الدرس الأول الطرز الكروموسومى - النظرية الكروموسومية - تفسير قوانين مندل فى ضوء نظرية الكروموسومات - الدرس الثاني توارث فصائل الدم فى الإنسان عامل ريسوس والجينات المتكاملة والجينات المعنية إلى نهاية الفصل والصفات المرتبطة بالجنس إلى نهاية الفصل.

 

- الباب الرابع " تصنيف الكائنات الحية - أسس تصنيف الكائنات الحية - التصنيف الحديث للكائنات الحية إلى نهاية مملكة الطلائعيات - مملكة الفطريات - مملكة النبات - مملكة الحيوان.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن شرح وتوزيع المقرر من 10 فبراير الجارى وحتى 27 أبريل المقبل.

 

- الصف الثاني الثانوي. 

 

- الفصل الرابع  الإخراج في الكائنات الحية.

 

- من بداية الإخراج في الحيوان حتي نهاية تركيب الجلد.

 

- من بداية الكلية حتي نهاية جهاز الكلي الصناعية.

 

- من بداية الإخراج في النبات حتي نهاية الفصل الرابع. 

 

- الوحدة الخامسة الإحساس في الكائنات الحية.

 

- من بداية الإحساس في النبات حتي نهاية الانتحاء المائي.

 

- من بداية الجهاز العصبي والإحساس قي الإنسان حتي نهاية أنواع الخلايا العصبية .

 

- من بداية الغراء العصب حتي نهاية خصائص السيال العصبي.

 

- من بداية التشابك العصب حتي نهاية كيفية انتقال السيال العصبي عبر التشابك العصبي.

 

- الجهاز العصبي المركزي - الجهاز العصبي الطرفي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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