شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد بداية ونهاية منهج الترم الثانى فى الأحياء لأولى وثانية ثانوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطة توزيع منهج الأحياء للصفين الأول والثانى الثانوى العام ترم ثان، كالتالى: -

- الباب الثالث توارث الصفات- الدرس الأول الطرز الكروموسومى - النظرية الكروموسومية - تفسير قوانين مندل فى ضوء نظرية الكروموسومات - الدرس الثاني توارث فصائل الدم فى الإنسان عامل ريسوس والجينات المتكاملة والجينات المعنية إلى نهاية الفصل والصفات المرتبطة بالجنس إلى نهاية الفصل.

- الباب الرابع " تصنيف الكائنات الحية - أسس تصنيف الكائنات الحية - التصنيف الحديث للكائنات الحية إلى نهاية مملكة الطلائعيات - مملكة الفطريات - مملكة النبات - مملكة الحيوان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن شرح وتوزيع المقرر من 10 فبراير الجارى وحتى 27 أبريل المقبل.

- الصف الثاني الثانوي.

- الفصل الرابع الإخراج في الكائنات الحية.

- من بداية الإخراج في الحيوان حتي نهاية تركيب الجلد.

- من بداية الكلية حتي نهاية جهاز الكلي الصناعية.

- من بداية الإخراج في النبات حتي نهاية الفصل الرابع.

- الوحدة الخامسة الإحساس في الكائنات الحية.

- من بداية الإحساس في النبات حتي نهاية الانتحاء المائي.

- من بداية الجهاز العصبي والإحساس قي الإنسان حتي نهاية أنواع الخلايا العصبية .

- من بداية الغراء العصب حتي نهاية خصائص السيال العصبي.

- من بداية التشابك العصب حتي نهاية كيفية انتقال السيال العصبي عبر التشابك العصبي.

- الجهاز العصبي المركزي - الجهاز العصبي الطرفي.