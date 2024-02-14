شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تبعت رسالة شكر للرئيس السيسى على حزمة الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المشاركون فى المؤتمر السنوى لنقابة المعلمين، برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رسالة شكر وامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراراته بزيادة الأجور وحزمة الحماية الإجتماعية ومن بينهم المعلمين والتى سوف تطبق مارس المقبل، جاء ذلك بحضور النقيب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، مع رؤساء 53 نقابة فرعية تابعة لها فى جميع المحافظات، الذى شهد اعتماد زيادة الميزة التأمينية للمعلمين الذين يبلغون سن المعاش لتصل إلى 42 ألف جنيه، تطبق على المستحقين من أول يناير 2024، بزيادة 5 آلاف جنيه عن آخر زيادة تم اقرارها العام الماضي.

وأكد المشاركون فى مؤتمر نقابة المعلمين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائما يشعر بالمواطنين ويبذل كل الجهود لتخفيف أثار الأزمات الاقتصادية العالمية على حياة المواطن المصرى، وتؤكد أن الرئيس السيسي دائما يدعم الفئات التى تمثل عماد المجتمع وتسهم فى صناعة الإنسان المصرى، خاصة أنها جائت لتسهم بشكل سريع فى التخفيف من الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على معيشة المواطنين ومنهم المعلمين لمواجهة الأعباء المعيشية.

وكان خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أعلن اليوم فى المؤتمر السنوي لنقابة المعلمين، نتائج الدراسة الاكتوارية لتحديد قيمة الزيادة فى دعم خدمات المعلمين، وشهد زيادة القيمة التأمينية إلى 42 ألف جنية وتفاصيل زيادة المخصصات المالية لخدمات المعلمين.