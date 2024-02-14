شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستعرض مشروعات الطرق والسكة الحديد والجر الكهربائى بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط ( النائب ضياء الدين داود ـ النائب اللواء على العساس ـ النائب الدكتور محمود نجيب مشعل ـ النائبه دكتورة هناء أحمد فاروق ـ النائبة أيفيلين متى بطرس ـ النائبه رحاب محمد موسى"، لاطلاعهم على استراتيجية وخطط ومشروعات الوزارة في نطاق المحافظة بمجالات الطرق والكباري والسكك الحديدية والجر الكهربائي والنقل البحري.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل، على احترامه الكامل وتقديره وكل العاملين بوزارة النقل للدور الكبير الذي يلعبه مجلس النواب في دعم المشروعات القومية التي تساهم في خدمة المواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يجسد التعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الارتقاء بمستوى خدمات ووسائل النقل المختلفة المقدمة للمواطنين.

واستعرض وزير النقل، مشروعات الوزارة في نطاق محافظة دمياط حيث بدأها بميناء دمياط البحري في إطار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة الموانىء المصرية لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات يتم تنفيذ خطة شاملة لتطوير ميناء دمياط.

ولفت إلى أهم المشروعات الجاري تنفيذها مثل محطة الحاويات "تحيا مصر1" والتي تم تسليم الرصيف الجنوبي لشركة دمياط أليانس ( تحت التأسيس ) المشغل للمحطة والتابعة لتحالف ( يوروجيت كونتشيب هاباج لويد )، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع محطة تداول الحبوب و الغلال و إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م و مشروع المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر 2 بالاضافة الى استعراض المشروعات المستقبلية ضمن خطة تطوير الميناء ومشروعات الطرق داخل الميناء بالاضافة الى الطرق المؤدية اليه والتي تساهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات من والى الميناء.

كما تم استعراض مشروعات الطرق والكباري في نطاق المحافظة سواء طرق مبادرة حياة كريمة او الطرق الاستثمارية أو المخططة حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع دمياط / عزبة البرج بطول 9.6 كم وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي (م1) و انشاء طريق شاحنات خرساني من كم 45 (مدينة دمياط للاثاث) حتي كم 80 (المنصورة الجديدة ) وتطوير ورفع كفاءة طريق 186 (زعرب) وتطوير وصلة ميناء دمياط ومحور فارسكور وطريق شربين دمياط الغرب وطريق (801 ) كفر البطيخ / طريق ابوالنوم ورفع كفاءة الطريق الدائري لمركز كفر سعد ورفع كفاءة طريق كفر البطيخ / دمياط الجديدة ورفع كفاءة طريق أبو النوم / كفر الغاب وطريق مصرف ابو النوم و رفع كفاءة طريق (18) السوالم / ميت أبو غالب / كفر سعد وازدواج طريق شربين دمياط الشرقى (نطاق محافظة الدقهلية) وطريق ترعة السلام بالاضافة الى طريق دمياط / عزبة البرج حيث اكد الوزير على تكثيف الاعمال في كافة المشروعات الجاري تنفيذها وفقا للمخطط الزمني لها ووفقا لقياسات الجودة العالية مشيرا الى ان هذه المشروعات لا توفر فقط فرص عمل للشباب وانما تخدم حركة الزراعة والتجارة والصناعة ايضا

وفي قطاع السكك الحديدية تم استعراض مشروع تطوير وازدواج وكهربة اشارات خط (طنطا /المنصورة/دمياط) والذي سيساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات بالاضافة الى زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتحقيق عوائد مادية لهيئة السكك الحديدية والمناطق الزراعية والصناعية وخدمة حركة التجارة كما تم التطرق الى مشروع الخط الرابع من شبكة القطار الكهربائي السريع الذي يصل بين محافظة بورسعيد شرقًا حتى أبوقير غربًا بطول 250 كم لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع والربط بين الموانئ حيث يمر الخط بمحافظة دمياط ومدينة دمياط الجديدة ويربط المحافظة بكل من بورسعيد والاسكندرية ومن المخطط تنفيذ هذا الخط بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتا الى ان شبكة القطار الكهربائي السريع تبلغ طولها 2250 كم وجاري العمل في الثلاثة خطوط الاولى باجمالي اطوال 2000 كم ومن جانبهم اشاد نواب مجلس النواب بمحافظة دمياط بالجهد المبذول من جانب وزارة النقل لخدمة المواطنين وبالتعاون بين الوزارة واعضاء مجلس النواب لخدمة المواطنين وتقديم افضل مستويات الخدمة لهم.