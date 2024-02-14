شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: مجازر إسرائيل ضد الفلسطنيين صك سقوط لحكومة نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر
وشدد "المهيرى" على رفض استهداف المدنيين بمدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أن استمرار الاحتلال الصهيونى فى ارتكاب تلك المجازر الجماعية تعد جرائم حرب فى حق الشعب الفلسطسنى، ومخالفة لكل الاعراف والقوانين الدولية.
وقال إن مسلسل ارتكاب إسرائيل لكافة أنواع المجازر بقطاع غزة هو اعتداء سافر ومناف لكل قواعد حقوق الإنسان الدولية التى تعيش فى نعاس تام.
وطالب المجتمع الدولى بالتخلى عن صمته وتحمل مسئوليته كاملة فى ايقاف الاعتداءات، الإسرائيلية التى هى بمثابة صك إفلاس لحكومة نيتنياهو التى تدافع عن باطل، محذرا من العواقب الوخيمة جراء التصرف العشوائي لأدوات الحرب الصهيونية الكفيفة التى تحصد أرواح المدنيين.
وثمن جهود مصر خلال الفترة الماضية والمستمرة ومساعيها نحو تهدئة الأمور واللجوء لطاولة المفاوضات حقنا لدماء الأبرياء وتحقيقا لكل سبل الاستقرار بالمنطقة.
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