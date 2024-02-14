شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة يوجه بالتوسع فى منافذ السلع الغذائية لتوفير احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية اجتماع مع رؤساء الأحياء لمتابعة الإستعدادات لشهر رمضان المبارك ومتابعة توفير السلع الغذائية بالإشتراك مع مديرية التموين وإختيار أماكن تصلح لعمل منافذ للسلع الغذائية.

ووجه نائب المحافظ بالتوسع فى إنشاء منافذ لبيع السلع الغذائية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصة السلع الاستراتيجية والتصدي لمختلف أشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين.

مشدداً على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بصفة مستمرة ودائمة لمراقبة وضبط الأسعار ومنع أية تجاوزات قد تحدث للتلاعب فى الأسعار والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة ضمن خطة محافظة القاهرة لحماية المستهلك وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.