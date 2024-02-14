شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين: الصرف المميكن للمعاشات حقق فارق 6 ملايين كانت تصرف لغير مستحقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن الصرف اليدوى للمعاشات كان يتسبب فى كم غير طبيعى من الشكاوى فى أغلب المحافظات، مما دفع النقابة لاتخاذ قرارات للتحول إلى الصرف المميكن من خلال "الفيزا"، لافتا إلى أن الفرق فى كل دفعة 6 ملايين جنيه، وفى العام 25 مليون جنيه، لافتا إلى أن ذلك عكس الأخطاء التى كان يتسبب فيها الصرف الورقى ومن أهمها صرف أكثر من 6 ملايين جنيه معاشات لغير المستحقين.

وأضاف الزناتى: أن بلغت مبالغ المعاشات المنصرفة للمعلمين في عام 2014 حوالى 371 مليونا و670 ألف جنيه، وشهدت المعاشات ارتفاع تدريجي فى القيمة المالية لكل دفعة نتيجة زيادة عدد الخارجين للمعاش سنويا، حتى وصلت إلى 423 مليونا و806 آلاف و839 جنيهاً قيمة الدفعات الثلاث خلال عام 2023.

وكان قد أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، زيادة القيمة المالية للميزة التأمينية، التى يحصل عليها المعلم عند بلوغه سن التقاعد من صندوق الزمالة بنقابة المعلمين، إلى 42 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه عن آخر زيادة تم اقرارها العام الماضى، مؤكدا أن الزيادة الجديدة تطبق على الخارجين إلى المعاش بدءا من أول يناير 2024 .

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى لنقابة المعلمين بحضور النقيب وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة، مع رؤساء 53 نقابة فرعية تابعة لها فى جميع المحافظات، لاعلان نتائج الدراسة الاكتوارية للخبير المالى، والتى على أثرها تم اعتماد زيادة الميزة التأمينية لتصل إلى 42 ألف جنيه.