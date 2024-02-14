شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية العمل بالإسماعيلية تناقش الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت لقاءً تنظيمياً في إطار الخطة التنفيذية للمديرية لـ "مشروع مهني 2030"، بحضور عدد من مديري مراكز التدريب الخاصة بالمحافظة، ومديرى مكتب التفتيش العمالي ومركز التدريب المهنى التابع للمديرية، وأعضاء اللجنة المنوط بها إدارة ومتابعة تكليفات وزير العمل حسن شحاتة الخاصة بمشروع "مهني 2030"، الذي أطلقته الوزارة منتصف الشهر الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص،لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع".

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أنه جرى خلال هذا اللقاء مناقشة تقنين أوضاع جميع المراكز الخاصة، والعمل بشكل رسمي و دمج مراكز التدريب الخاصة بالمنظومة فيما يعزز نجاح استراتيجية مشروع مهني 2030 لتعمل مع "المديرية" في خطة هذا "المشروع" ، فضلاً عن الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين ،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل ، فى إطار حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي.