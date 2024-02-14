شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن مواعيد وتعليمات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم تعليمات امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج" أبناؤنا في الخارج - للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى الحالى, 2023,2024، موضحة أنه تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وفقاً لجداول الامتحانات التى ستعلن على منصة أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها التقدم لأداء الامتحانات:

أولا : الطلاب الجدد والطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023,2024، في مصر والطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023,2024، بمدارس المسار المصري وطلاب أبناؤنا في الخارج الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وتعذر معهم رفع الامتحانات ، يتم رفع الامتحانات التكميلية لهم مع امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة كالتالى:

أولا : الطلاب الجدد سداد رسوم مقابل خدمة امتحان ابناؤنا في الخارج الكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار، التقديم الالكتروني لامتحان الفصل الدراسي الثاني من خلال المنصة الالكترونية وتسليم استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان نجاح العام الماضي + أصل بيان نجاح الفصل الدراسي الأول للعام الحالي.

بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال (KG2) لا بد من تقديم بيان قيد العام الماضي للمرحلة الأولى (1) + بيان قيد الفصل الدراسي الأول للعام الحالي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال ويتم التسليم بالإدارة العامة للامتحانات بالبريد أو باليد على العنوان التالي" 19 شارع أمين سامي متفرع من شارع القصر العيني - بجوار عمارة العرايس).

ثانيا : طلاب أبناؤنا في الخارج الذين تعذر معهم رفع امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤/٢٠٢٣، لا يتم دفع أي رسوم إضافية ويكتفى بالتقديم السابق على المنصة للفصل الدراسي الأول.