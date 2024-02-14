شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية يشير إلى استمرار وجود السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية: كما تتواجد السحب الممطرة على مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة ، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء علي السواحل الشمالية الغربية ، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة الى متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 50% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد ليلا الى مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 ، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.