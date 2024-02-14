شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم استقبال رسمية للرئيس التركى لدى وصوله قصر الاتحادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدى وصوله قصر الاتحادية، واستعرض ضيف مصر حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

ووصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية لمصر هي الأولي منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثاتهما اليوم بقصر الاتحادية.

وتأتى الزيارة بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوي بين البلدين، خلال السنوات الماضية، والتى تتوج اليوم بعودة تطبيع العلاقات بين البلدين؛ حيث إن هناك تقاربًا بين الرئيسين السيسى وأردوغان لمواجهة التحديات المشتركة.