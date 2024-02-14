شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البترول للنواب: تأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، إن الهيئة تعمل على تأمين احتياجات السوق المحلي للمنتجات البترولية لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من التحديات التى يشهدها العالم أجمع وانعكس تداعياتها على الأوضاع فى مختلف الدول، إلا أن العمل يسير على قدم وساق لتوفير احتياجات السوق من المنتجات البترولية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، إلى أن الأوضاع الحالية حرجة، والهيئة تعمل فى ظروف استثنائية، وحققت نتائج إيجابية على الرغم من هذه التحديات بفضل الدعم الكبير الذى تحظى به والتنسيق مع الوزارات المعنية خلال الفترة الاخيرة، متابعا:" نسير بخطى ثابتة فى ظل التحديات العالمية والظروف العالمية للبترول ونعمل على تأمين احتياجات السوق المحلى كأولوية لدى الهيئة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة حساب ختامي ديوان عام وزارة البترول للعام المالى 2022/2023.