شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد موضوعات الدراسة فى الفيزياء لأولى وثانية ثانوى ترم ثان والان مع تفاصيل الخبر
منهج فيزياء الصف الأول الثانوى - الوحدة الثانية "الحركة الخطية": الفصل الثالث القوة والحركة ويتضمن المحتوي: كمية التحرك - قانون نيوتن الثاني - الكتلة والوزن.
- الوحدة الثالثة الحركة الدائرية الفصل الأول قوانين الحركة الدائرية ويتضمن المحتوي: القوة الجاذبة المركزية - أنواعها - العجلة المركزية، والفصل الثاني الجاذبية الكونية والحركة الدائرية ويتضمن قانون الجذب العام - مجال الجاذبية - الأقمار الاصطناعية - تطبيقات.
- الوحدة الرابعة "الشغل والطاقة في حياتنا اليومية": الفصل الأول : الشغل والطاقة ويتضمن المحتوي «الشغل - الطاقة - طاقة الحركة - طاقة الوضع- قانون بقاء الطاقة (الميكانيكية) - تطبيقات.
- تم تخصيص شهر مايو للمراجعة علي منهج الترم الثاني وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.
فيزياء الصف الثاني الثانوي
الوحدة الثانية الموانع - الفصل الثالث خواص الموانع الساكنة ويتضمن المحتوي: الكثافة - الكثافة النسبية - تطبيقات الكثافة- مفهوم الضغط - القوة الضاغطة الضغط عند نقطة في باطن سائل -تطبيقات- اتزان السوائل في الأنبوبة ذات الشعبتين - تطبيقات- الضغط الجوي - البارومتر الزئبقي - قياس الضغط الجوى ووحدات قياسه - تطبيقات- المانومتر - تطبيقات على الضغط قاعدة باسكال - تطبيقات.
-الوحدة الثالثة الحرارة -الفصل الخامس قوانين الغازات ويتضمن المحتوي: خصائص الغازات، قانون بويل، تطبيقات، قانون شارل - تطبيقات - التمثيل البياني، قانون الضغط - القانون العام للغازات - تطبيقات - التمثيل البياني.
- شهر مايو يتم تخصيصه للمراجعة علي منهج الترم الثاني وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.
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