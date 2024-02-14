شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تحدد موضوعات الدراسة فى الفيزياء لأولى وثانية ثانوى ترم ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطة توزيع منهج مادة الفيزياء للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2023 / 2024، من يوم 10 فبراير الجارى حتى يوم 27 أبريل المقبل، على أن يتم تخصيص شهر مايو للمراجعة على منهج الترم قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى أو نهاية العام كالتالى..

منهج فيزياء الصف الأول الثانوى - الوحدة الثانية "الحركة الخطية": الفصل الثالث القوة والحركة ويتضمن المحتوي: كمية التحرك - قانون نيوتن الثاني - الكتلة والوزن.

- الوحدة الثالثة الحركة الدائرية الفصل الأول قوانين الحركة الدائرية ويتضمن المحتوي: القوة الجاذبة المركزية - أنواعها - العجلة المركزية، والفصل الثاني الجاذبية الكونية والحركة الدائرية ويتضمن قانون الجذب العام - مجال الجاذبية - الأقمار الاصطناعية - تطبيقات.

- الوحدة الرابعة "الشغل والطاقة في حياتنا اليومية": الفصل الأول : الشغل والطاقة ويتضمن المحتوي «الشغل - الطاقة - طاقة الحركة - طاقة الوضع- قانون بقاء الطاقة (الميكانيكية) - تطبيقات.

- تم تخصيص شهر مايو للمراجعة علي منهج الترم الثاني وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

فيزياء الصف الثاني الثانوي

الوحدة الثانية الموانع - الفصل الثالث خواص الموانع الساكنة ويتضمن المحتوي: الكثافة - الكثافة النسبية - تطبيقات الكثافة- مفهوم الضغط - القوة الضاغطة الضغط عند نقطة في باطن سائل -تطبيقات- اتزان السوائل في الأنبوبة ذات الشعبتين - تطبيقات- الضغط الجوي - البارومتر الزئبقي - قياس الضغط الجوى ووحدات قياسه - تطبيقات- المانومتر - تطبيقات على الضغط قاعدة باسكال - تطبيقات.

-الوحدة الثالثة الحرارة -الفصل الخامس قوانين الغازات ويتضمن المحتوي: خصائص الغازات، قانون بويل، تطبيقات، قانون شارل - تطبيقات - التمثيل البياني، قانون الضغط - القانون العام للغازات - تطبيقات - التمثيل البياني.

- شهر مايو يتم تخصيصه للمراجعة علي منهج الترم الثاني وامتحانات الفصل الدراسي الثاني.