شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب إفريقيا تطالب بتوفير حماية للفلسطينيين فى رفح.. ومرصد الأزهر: دعوة فى وقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت جنوب إفريقيا جهودها الحثيثة لنصرة القضية الفلـسطـينية والدعوة لمحاكمة الكيان الصـهيوني على جرائمه في قطاع غـزة والتحذير من مغبة استمرار العدوان الغاشم وتوسيع دائرته ليشمل مدينة رفح الفلـسطينية.

حيث تقدمت حكومة جنوب إفريقيا، يوم الثلاثاء، بطلب إلى المحكمة الدولية للنظر فيما إذا كانت خطة الاحتلال لتوسيع هجومه في غـزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلـسطينيين.

وأعربت الدولة الإفريقية في طلبتها عن قلقها البالغ من الهجوم العسكري غير المسبوق ضد رفح ونتائجه الكبيرة من حيث عدد الضحايا.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة جنوب إفريقيا: "إن القتل والأذى والدمار على نطاق واسع، وهو ما يعد انتهاكًا خطيرًا وتطور غير مأمون العواقب، كما يعد ذلك خرقًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية وأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير الماضي".

ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز" رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي التعليق على ما إذا كانت قد تلقت طلب جنوب إفريقيا من عدمه.

من جانبه، جدّد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحذيره من توغل صـهيوني في رفح تتبعه مجازر جديدة تستهدف الفلـسطـينيين تضاف لسجل جرائم الكيان الغاصب، مناشدًا المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بمسؤولياته لحماية الأبرياء والتصدي لهذا الإرهاب الوحشي والعـنف غير المسبوق.