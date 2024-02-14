وزيرة البيئة تبحث مع المغامر المصري علي عبده دعم الوزارة لمبادرة " الرحلة إلى 2030"

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، الأربعاء، مع المغامر والرحالة المصري علي عبده لبحث دعم وزارة البيئة لمبادرة " الرحلة إلى 2030 " ولعرض أحدث رقم قياسي سجله المغامر في موسوعة جينيس لأكثر عدد مدن تم زيارتها على دراجة كهربائية، من خلال المبادرة التي دشنها عام 2020 وتهدف لتشجيع المجتمعات على تعزيز جهود الاستدامة ، حيث يزور المدارس والجامعات والأندية الرياضية في الدول والمدن التي يزورها بهدف تعليم وتثقيف الشباب عن القضايا الملحة وأهمها تغير المناخ والبيئة.

وأوضحت فؤاد أن رحلة المغامر المصري الاستثنائية في جمهورية مصر العربية انطلقت من أهرامات الجيزة في الأول من أكتوبر 2023 ، وقطع خلالها مسافة تجاوزت 4 آلاف كم خلال 85 يوما، زار فيها 40 مدينة عربية وانتهت في مؤتمر تغير المناخ COP28 المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة نوفمبر الماضي ، مرورا بالمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، محققًا رقمه القياسي الرابع على دراجة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأشارت فؤاد إلى أن المغامر المصري علي عبده قام بتنفيذ جولة مماثلة في مصر أثناء استضافة مؤتمر المناخ Cop 27 ، و زار فيها جميع محافظات مصر ونظم خلال رحلته فعاليات وأنشطة في المدارس والجامعات والنوادي بهدف زيادة الوعي حول التحديات البيئية وأهمية العمل المناخي، خاصة بين الشباب، وذلك في إطار جهوده كسفير للتنمية المستدامة، وسلط الضوء خلال رحلته على مبادرات الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة أن رحلة المغامر تأتي برعاية رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) و جامعة الدول العربية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، و بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويونيسف مصر، ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، ونادي السيارات والرحلات المصري، والمجلس العربي للشباب، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركات الخاصة في الدول التي تشملها الرحلة.

ولفتت الوزيرة إلى أن مشاركة علي عبده في مؤتمر المناخ COP28 تعتبر خطوة لتعزيز دور الشباب في القضايا الهامة ورفع الوعي بأهمية التحرك للمحافظة على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، مؤكدة دعم وزارة البيئة لمبادرة الرحلة إلى 2030 ، ومشيدة بالإنجازات البيئية التي ساهم في تحقيقها المغامر للوزارة خلال الأعوام السابقة.

وأكد المغامر علي عبده أنه استنادًا إلى النجاح الذي حققته رحلته إلى COP27 ورحلته إلى COP28، فهو يستعد لـ COP29، رحلة على دراجة كهربائية من دبي إلى أذربيجان للمشاركة في مؤتمر COP29 مروراً بعدد من الدول العربية.

يذكر أن المغامر علي عبده يعد العربي الأول الذي يُسجل رقماً قياسياً على مركبة كهربائية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وأول عربي يسجل رقماً قياسياً على دراجة نارية، وأكثر شخص في العالم يحقق أرقاما قياسية على مركبة كهربائية ، وكان المغامر المصري قد نظم خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 "الرحلة إلى قمة المناخ 27" وحقق فيها رقمين قياسيين على دراجة كهربائية داخل دولة جمهورية مصر العربية في رحلة جاب فيها كل محافظات مصر.