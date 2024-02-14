شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا للنواب: نعمل على توفير بيئة صحية ملائمة للمواطن القناوى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الداودي، أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدمة من نواب محافظة قنا، "إننا في قنا ورثنا إرث طيب جدا من اللواء عادل لبيب محافظ قنا الأسبق، وقنا في المراكز الأولى في الارتقاء بالمستوى البيئي والصحي والنظافة".
وأوضح الداودي، أن هناك مصنعى قمامة، وحاليا يتم إنشاء الثالث بالتعاون مع الإنتاج الحربي، وهناك محطات وسيطة بنظام عالمي حديث، متابعاً: "بنجمع من المواطنين، في منها بيروح المصانع وفيها منها بيدفن في مدافن صحية".
ولفت محافظ قنا إلى أن هناك متابعة يومية وحملات مرورية على كافة المنشآت الصحية، متابعا: ونعمل علي توفير بيئة صحية ملائمة للمواطن القناوي.
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