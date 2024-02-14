شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: طرح 112 ألف طن سكر وأرز وزيت بمعارض أهلا رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لطرحها بمعارض "أهلا رمضان" 2024، حيث سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تموينى و43 ألف طن زيت تموينى، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

على جانب آخر تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لانطلاق معارض "أهلا رمضان 2024"، اعتبارا من غد الخميس بالعديد من المحافظات المختلفة لطرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أعلنت الوزارة عن توفير اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة.