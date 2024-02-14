قرار جديد من القضاء في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف ممدوح عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، تأجيل دعوى السب والقذف، المقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة 14 مارس.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 4530 لسنة 71 قضائية، رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بصفته، وكلا من وزير الرياضة، ومدير الهيئات الرياضية بالجيزة، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفتهم القانونية.

وجاء في الدعوى أن ممدوح عباس، تعرض للتنكيل من مرتضى منصور، فور توليه رئاسة نادي الزمالك، في وقت مضى، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي، وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

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