شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن بوست عن زيارة أردوغان لمصر : خطوة لحشد الدعم ووقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء في زيارة هي الأولي منذ أكثر من عقد ، وكانت محور اهتمام العديد من وسائل الإعلام العالمية ومن بينها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وأجري الرئيسان السيسي واردوغان مباحثات هدفها حشد الدعم للمطالب المتزايدة في المنطقة بأن توقف إسرائيل حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وتابع تقرير الصحيفة الأمريكية : تأتي زيارة أردوغان مع عودة العلاقات بين أنقرة والقاهرة إلى مسارها بعد سنوات من التوتر والعلاقات الفاترة. حيث وصل الرئيس التركي إلى القاهرة بعد زيارة الثلاثاء لدولة الإمارات العربية المتحدة.

والتقى أردوغان بالرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بالقاهرة، وقال الرئيس السيسي في وقت لاحق في مؤتمر صحفي مشترك إن محادثاتهما ركزت على العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية، وخاصة الجهود المبذولة لوقف الحرب في غزة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اتفقنا على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار (في غزة) وضرورة تحقيق الهدوء في الضفة الغربية لاستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية"

وخلال المؤتمر ، رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس التركى "رجب طيب أردوغان" والوفد المرافق له في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، لنفتح معاً صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح، مؤكدًا اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره التركى بقصر الاتحادية اليوم:"ويهمني هنا إبراز استمرار التواصل الشعبي خلال السنوات العشر الماضية كما شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية نمواً مضطرداً خلال تلك الفترة، فمصر حالياً الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية، وقد أثبتت التجربة، الجدوى الكبيرة للعمل المشترك بين قطاعات الأعمال بالبلدين وبالتالي سنسعى معاً إلى رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون".

وذكرت الصحيفة أن زيارة أردوغان للقاهرة هي الأولى له منذ أكثر من عقد. في إطار محاولته إصلاح العلاقات المتوترة مع مصر والدول العربية الأخرى ذات الثقل. وفي نوفمبر 2022، تم تصوير أردوغان والسيسي وهما يتصافحان خلال كأس العالم في قطر.