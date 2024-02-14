مصر وتركيا صفحة جديدة.. رسائل الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع أردوغان

القاهرة - سامية سيد -

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس التركى "رجب طيب أردوغان" والوفد المرافق له في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، لنفتح معاً صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح، مؤكدًا اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا.

وفي هذا الإنفو جراف نرصد أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره التركى أردوغان.