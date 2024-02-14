شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وتركيا صفحة جديدة.. رسائل الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع أردوغان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس التركى "رجب طيب أردوغان" والوفد المرافق له في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، لنفتح معاً صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح، مؤكدًا اعتزازنا وتقديرنا لعلاقاتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضاري والثقافي المشترك بيننا.
وفي هذا الإنفو جراف نرصد أبرز رسائل الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره التركى أردوغان.
أرحب بفخامة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات
لنفتح معا صحفة جديدة بين بلدينا بما يثرى علاقتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح
أؤكد اعتزازنا وتقديرنا لعلاقتنا التاريخية مع تركيا والإرث الحضارى والثقافى المشترك بيننا
علينا الاستفادة من موقع الدولتين كمركزى ثقل فى المنطقة بما يسهم فى تحقيق السلم وتثبيت الاستقرار
تواجه الدولتان العديد من التحديات المشتركة مثل خطر الإرهاب والتحديات الاقتصادية والاجتماعية
أعرب عن اعتزازنا بمستوى التعاون القائم بين مصر وتركيا من أجل النفاذ السريع لأكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية لأهلنا فى قطاع غزة
التواصل الشعبى بين مصر وتركيا استمر خلال السنوات العشر الماضية
مصر حاليا الشريك التجارى الأول فى أفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية
سنسعى معا إلى رفع التبادل التجارى إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفتح مجالات جديدة للتعاون
توافقنا على ضرورة وقف إطلاق النار فى القطاع بشكل فورى وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام
أكدنا ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبى بما يساعد على عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد
أكدنا خلال المباحثات اهتمامنا المشترك بالتعاون فى أفريقيا والعمل على دعم مساعيها للتنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار
أتطلع لتلبية دعوة الرئيس "أردوغان" لزيارة تركيا فى أبريل المقبل لمواصلة العمل على ترفيع علاقات البلدين فى شتى المجالات
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