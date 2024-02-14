شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العريش يستقبل 5 طائرات لصالح قطاع غزة وإدخال 163 شاحنة من معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم الأربعاء 5 طائرات نقلت كميات من المساعدات من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية لصالح قطاع غزة.

افادت بيانات حركة مطار العريش أن المطار استقبل عدد 5 طائرات مساعدات جديدة لصالح قطاع غزة مقدمة من دول عمان والامارات وباكستان وبلجيكا وتركيا حملت 185.5 طنا من المواد الغذائية والخيام والمواد الطبية والاغاثية والمكملات الغذائية. أشار المصدر إلى تفريغ شحنة الطائرات ونقلها بشاحنات الي المخازن اللوجستية في مدينة العريش تمهيدا لإدخالها الي قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا.

وبلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي 585 طائرة تحمل مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، من بينها 575 طائرة حملت أكثر من 15 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية واجنبية ومنظمة إقليمية ودولية، بجانب 110 طائرات حملت وفودا رسمية وتضامنية قامت بزيارة معبر رفح ومخازن المساعدات بالعريش والجرحى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.

كما افادت بيانات حركة عبور الشاحنات لقطاع غزة من معبر رفح اليوم انه تم ادخال 163 شاحنة محملة ب 4500 طنا من الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية، و4 شاحنات تحمل أكثر من 160 ألف لتر من الوقود وشاحنتين تحملان 80 طن من غاز الطهي الخاص بالمنازل.