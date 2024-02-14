شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه القاهرة": انتهاء أعمال تحويل خط رئيسى وعودة الخدمة لعين شمس الغربية والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت منطقة عين شمس الغربية بالكامل، بالقاهرة، اليوم، انقطاع خدمة مياه الشرب لمدة 8 ساعات، بسبب تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم بشارع الترعة التوفيقية.
وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة إن أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بشارع الترعة التوفيقية، تأتى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة عرب الحصن بناء على طلب الهيئة الهندسية
وأكدت الشركة أن الانقطاع يبدأ من الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات، وذلك عن منطقة عين شمس الغربية بالكامل.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.
وقالت الشركة إنها دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على، وخدمة الواتس اب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.
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