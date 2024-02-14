شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر وتركيا.. علاقات تاريخية ودعم كبير للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " مصر وتركيا.. علاقات تاريخية ودعم كبير للقضية الفلسطينية.. الرئيس السيسى: نعتز بالعلاقات التاريخية بين البلدين.. رفع التبادل التجارى لـ15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.. وتوافقنا على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة بشكل فورى.. الرئيسان يوقعان إعلان إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى.. أردوغان: ننتظر زيارة الرئيس السيسى لأنقرة ونشكر مصر على موقفها من غزة".

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