شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى وقرينة الرئيس التركى تزوران مقر الهلال الأحمر المصرى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وقرينة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مقر الهلال الأحمر المصرى، كما تفقدتا غرفة العمليات المركزية لمبادرة حياة كريمة.

واستمعت السيدة انتصار السيسي لشرح لما يقدمه الهلال الأحمر المصري دوره في دعم أهالي قطاع غزة منذ بداية العدوان، حيث تم تمرير ما يقرب من 210 آلاف طن مساعدات إنسانية سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر.

كما تفقدت السيدة انتصار السيسي رفقة قرينة الرئيس التركي غرفة عمليات مبادرة "حياة كريمة".

يأتي ذلك في إطار زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة، حيث عقد مباحثات ثنائية مع نظيره المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي.