شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة تعليم الصم بالكنيسة الأسقفية تحتفل بعيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اليوم وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية احتفالًا بمناسبة عيد الحب، وذلك بمقر وحدة الصم بمصر القديمة.

واستهدف اليوم إلى نشر ثقافة الحب والاحترام بين الأطفال، وتوفير بيئة وممتعة لهم، بالإضافة إلى محنهم الفرصة للتعبير عن مشاعرهم، إذ ضم لليوم ثلاثة وثلاثون من الصم وضعاف السمع.

وضم اليوم كلمة ألقاها ممثلي بنك أسنت عن عيد الحب، إذ قضوا وقتًا ممتعًا مع الأطفال للترفية عنهم، وذلك بحضور هيئة التدريس بالوحدة.

الجدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست عام 1982م تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الجتماعية برقم 4014 لعام 1993م، هدفها هو تـأهيل وتعليـم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمى والصحي والاجتماعي والاقتصادي، وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج في المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.