شكرا لقرائتكم خبر عن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابية تكرم نقيب المرافق العامة عن الاستحقاق الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الحملة الانتخابية الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى، برئاسة المستشار محمود فوزى، وحضور العميد وسام صبري المدير التنفيذي للحملة الانتخابية، هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، بصفته ممثلاً للعاملين بشركات المرافق العامة للكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى والإسكان، لما بذله من جهود خلال فترة الإستحقاق الرئاسي في متابعة تنظيم المشاركة في العملية الانتخابية بكافة الشركات، والتي أظهرت العاملين بشكل قوي يعبر عن دور المرافق ومكانتها بين جموع الشعب المصري.

ومن جانبه، وجه نقيب المرافق العامة، خلال حفلا نظمته الحملة، الشكر والتقدير لحملة دعم الرئيس لما بذلته من مجهودات كبيرة خلال فترة الإستحقاق الرئاسي على مستوي الجمهورية وإدارة الحملة بشكل حضاري يليق بإسم الدولة المصرية، ويبرز قوة الظهير الشعبي للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما وجه “فؤاد” الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الطفرة الكبيرة والنوعية التي شهدتها المرافق في مصر والتي عززت من قدرات الدولة ودعمت البنية التحتية لها وأرست داعم الجمهورية الجديدة، مضيفاً أن أكثر من نصف مليون عامل بالمرافق العامة احتشدوا من أجل دعم الرئيس خلال فترة الإستحقاق الرئاسي واظهرو حبهم و وعيهم لمتطلبات المرحلة و دعموا السيد الرئيس في مشهد راقي.