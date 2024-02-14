شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفى تعطيل الدراسة غدا.. وتؤكد: يوم دراسى طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، حقيقة ما يتردد عن تعطيل الدراسة غدًا الخميس، بالتزامن مع تعطيل الدراسة في محافظتي الإسكندرية ومطروح بسبب تقلبات الطقس.

وأكد المصدر انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس الواقعة بأحياء ومراكز ومدن المحافظة كافة، وأن غدًا يوم دراسى طبيعى، مُهيبًا بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأشار المصدر إلى أنه لم يصدر أي قرار حتى الآن من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتعطيل العملية التعليمية بالمدارس، مؤكدًا أنه لا تأثير للأحوال الجوية على انتظام اليوم الدراسي غدا ولا تستدعي أي تعطيل للدراسة.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أعلن تعطيل الدراسة غدًا الخميس، بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدًا الخميس 15 فبراير.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تعطيل الدراسة غدا الخميس، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية، حرصا على سلامة الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ومن جانبها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من الأربعاء 14 فبراير وحتى الجمعة 16 فبراير 2024.